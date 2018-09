Credit Agricole : Le Crédit Agricole poursuit son engagement contre l’illettrisme au travail

LAMENTABLE ! Arrêtons de stygmatiser les dyslexiques et autres consorts qui développent bien d'autres capacités cognitives. Parmi ces "parias sociétaux" on trouve des célébrités qui ont changé le monde comme Churchill, Spielberg, Einstein, Agatha Christie, Léonard de Vinci, Jules Verne, Louis Pasteur, Ludwig Van Beethoven, Mozart, Picasso, Stallone... La liste est longue...

Je vous en prie, si vous êtes dyslexique, revendiquez le ! Dites je suis dyslexique comme Einstein par exemple. çà calme ! Le mode de raisonnement de cette liste de surdoués disciplinaires est remarquable car différent du mode de réflexion castrateur du milieu scolaire. Combien de petits camarades avons nous vu en pleurs, détruits psychologiquement par des instituteurs trop rigides. Lorsque ces personnes arrivent à trouver un job, ce n'est pas sans efforts surhumains. Fichons leur la paix une fois en poste et adaptons leurs les outils de travail en fonction du handicap sans jugement. #VIVELILLETTRISME