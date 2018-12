Credit Agricole : Le Groupe Crédit Agricole s'engage pour soutenir le quotidien des Français

5 nouvelles mesures viennent compléter le dispositif déjà existant * :

Prévenir les difficultés financières,

Le Crédit Agricole lancera au premier semestre un nouveau système d'alertes, « les alertes découvert», pour l'ensemble des clients. Lorsque le compte passe dans le rouge, la banque prévient son client par e-mail, sms, pour leur permettre d'intervenir dans un délai de 24h, sans qu'aucun frais ne soit facturé.

Maîtriser son budget,

A l'instar du Crédit Agricole avec Eko, LCL proposera en mars 2019 LCL Essentiel, pour 2€ par mois l'essentiel de la banque : un compte, une carte, une appli et l'accès à l'agence et l'ensemble des autres produits d'épargne, d'assurances ou de crédit, sans découvert possible.

Aider à contrôler les dépenses courantes et les domiciliations de revenus/prélèvements, en situation d'interdiction bancaire ou de surendettement,

Le Crédit Agricole propose à ses clients en situation d'interdiction bancaire ou de surendettement, le Compte « Budget Protégé », pour 1€ par mois, et des frais limités à 20€ par mois et 200 € par an.

Favoriser l'inclusion des jeunes issus des zones défavorisées,

750 stagiaires en classe de troisième issus des zones défavorisées seront accueillis en 2019 dans l'ensemble du Groupe Crédit Agricole.

Contribuer à l'insertion des jeunes par l'alternance,

Le Groupe Crédit Agricole se mobilisera pour doubler le nombre d'alternants, soit 6 000 jeunes alternants par an d'ici 2020.

****

* Accompagner tous ses clients, y compris quand cela va moins bien, avec une démarche complète, de la prévention des difficultés à la réinsertion financière des plus fragiles constitue une des valeurs d'origine du Crédit Agricole. Le Groupe propose depuis de nombreuses années des solutions pour les clientèles plus fragiles :

Le Crédit Agricole propose EKO depuis décembre 2017 pour 2€ par mois. Ce produit d'entrée de gamme offre l'essentiel de la banque : un compte, une carte, une appli et l'accès à l'agence et l'ensemble de nos autres produits d'épargne, d'assurances ou de crédit, sans découvert possible.

Et pas de commission d'intervention.

1 ère banque des jeunes mais aussi des entreprises et des professionnels, le Crédit Agricole met son réseau en relation pour contribuer à l'emploi des jeunes : une centaine de rencontres « 1 er stage, 1 er job » par an sont organisées dans les Caisses Régionales pour mettre en relation les jeunes et les entreprises de tous les territoires.

Aux côtés des 9 000 agences Crédit Agricole et LCL implantées partout en France, le Crédit Agricole dispose de 5700 « Points Verts » dans les zones rurales pour permettre à tous l'accès aux services essentiels.

Pour la réinsertion des clients en grande fragilité financière, 80 points Passerelle sont à la disposition des clients du Crédit Agricole. Depuis 20 ans, les points passerelle ont déjà accompagné 100 000 personnes par plus de 120 conseillers et près de 1000 bénévoles, administrateurs ou anciens collaborateurs. Le dispositif point Passerelle est également accessible chez LCL.