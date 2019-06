Credit Agricole : Le groupe Crédit Agricole S.A. organise la 1ère édition de ses Journées de l'engagement

Une mission collective de nettoyage des berges de Seine

Le 28 juin, une centaine de salariés participera à une action collective de nettoyage des berges de Seine à Villeneuve-Saint-Georges en partenariat avec l'association « Organe de Sauvetage Ecologique ». Plusieurs entités du Groupe de la région parisienne se mobiliseront durant cet événement.

Un appel à compétences pour aider le projet « Plastic Odyssey »

Crédit Agricole S.A. propose à ses collaborateurs d'apporter leurs compétences au déploiement du projet de lutte contre la pollution plastique « Plastic Odyssey ». En 2020, « Plastic Odyssey » se lancera dans une expédition autour du monde pour installer des micro-usines de recyclage du plastique dans les pays émergents. Pour aider « Plastic Odyssey » dans la préparation de cette expédition, 20 salariés volontaires du groupe Crédit Agricole S.A. vont travailler le temps d'une journée sur le développement du projet. Organisée en collaboration avec Pro Bono Lab, cette opération a lieu le 2 juillet sur le campus de la banque à Montrouge.

Un challenge international de plogging

Crédit Agricole S.A. lance un challenge international de plogging, un concept venu de Suède qui combine course à pied et ramassage des déchets. Les collaborateurs des entités du Groupe en France et à l'international se défient pour parcourir un maximum de distance en ramassant le plus de déchets possible. Les kilomètres parcourus seront transformés via l'application KM for Change en dons reversés à deux acteurs d'intérêt général : Zero Waste Europe et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme . Le challenge est lancé le 28 juin et dure 3 semaines.

Des actions de sensibilisation

Ateliers sur les conséquences du changement climatique, conférence sur la pollution plastique des océans avec l'association Expédition 7ème Continent, présentation des engagements pris par le Groupe dans le cadre de sa nouvelle stratégie climat… Divers rendez-vous ponctuent ces Journées de l'engagement afin de sensibiliser les salariés sur la protection de l'environnement et l'action du Groupe.

Un écho aux engagements du groupe Crédit Agricole S.A.

Ces Journées sont l'occasion de partager avec les collaborateurs les engagements que le groupe Crédit Agricole a présentés à l'occasion de la publication de son Plan à Moyen Terme 2019-2022. La banque a fait de son engagement sociétal l'un des trois piliers de son Projet du Groupe. Elle a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement mutualiste en faveur du développement pour tous et fait de la finance verte l'une des clés de croissance du Groupe, avec l'adoption d'une stratégie climat Groupe alignée sur l'Accord de Paris (plus d'information ici : https://presse.credit-agricole.com/actualites/le-credit-agricole-adopte-une-nouvelle-strategie-climat-8e5b-9ed05.html).