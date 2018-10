Credit Agricole : Le groupe Crédit Agricole renforce son accompagnement des PME et ETI à l’international

Pour la majorité des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, se développer à l'international est un moteur de croissance mais n'est pas toujours aisé. Le groupe Crédit Agricole renforce son dispositif d'accompagnement pour permettre à ces entreprises d'accroître leurs opportunités commerciales à l'international.

Accompagner et sécuriser le développement à l'international des entreprises clientes du Groupe

Le groupe Crédit Agricole lance une plateforme de mise en relation pour les entreprises cherchant des opportunités à l'international. Ce nouveau service est proposé dans le cadre d'un partenariat exclusif pour la France que le Crédit Agricole a conclu avec le réseau bancaire mondial: l'« Alliance Trade Club». Ce réseau, créé en 2015, rassemble des banques internationales de premier plan désireuses de mettre en relation leurs clientsentreprises. Ils peuvent ainsi entrer en contact avec de potentiels partenaires commerciaux à travers le monde (distributeurs, fournisseurs et clients). Aujourd'hui, le réseau compte près de 16000 entreprises membres dans une quarantaine de pays. 1 000 entreprises clientes des Caisses régionales ou de LCL rejoignent la plateforme.

Pour Bertrand Corbeau, Directeur général adjoint en charge du pôle développement, client et innovation : « Le lancement du Trade Club s'inscrit dans le cadre du déroulement de notre Plan Moyen Terme. L'international représente un levier important de croissance pour les entreprises. Premier financeur de l'économie française, le groupe Crédit Agricole souhaite les accompagner dans leur développement. Le Trade Club répond à un défi majeur pour les PME et ETI : sécuriser leur développement à l'international en leur proposant des partenaires commerciaux de qualité à l'étranger. »

Comment cela fonctionne ?

Le Trade Club est une plateforme en ligne proposée gratuitement aux entreprises clientes des Caisses régionales de Crédit Agricole(Crédit Agricole Trade Club) et de LCL (LCL Trade Club). En se connectant, chaque société renseigne son activité, les produits ou services qu'elle achète ou vend ainsi que ses souhaits à l'international.Grâce à un algorithme intelligent, chaque utilisateur reçoit des suggestions de mises en relation personnalisées avec des partenaires commerciaux potentiels répondant à son profil et à sa stratégie commerciale. Les utilisateurs peuvent accepter ou décliner d'entrer en relation avec les partenaires proposés. Ils peuvent également rechercher eux-mêmes de nouveaux contacts dans l'annuaire dédié. Chaque banque sélectionne ses membres sur des critères qualitatifs et de solvabilité, afin de créer un environnement propice à des relations commerciales sécurisées.

Un nouveau site d'information pour toutes les entreprises actives à l'international

Parallèlement à la création du Trade Club, le Groupe se dote d'un nouveau portail internet ouvert à toutes les entreprises - qu'elles soient clientes ou non de la banque : https://international.groupecreditagricole.com/fr. Elles peuvent ainsi accéder gratuitement aux informations sur l'environnement des affaires et les pratiques bancaires locales pays par pays ainsi qu'aux conseils de nos experts. Cet espace présente également la gamme complète des services du Crédit Agricole en matière d'accompagnement à l'international dans plus de 90 pays.

Le Pôle d'accompagnement international du groupe Crédit Agricole

Ces deux projets sont portés par le pôle d'accompagnement international du groupe Crédit Agricole. Ce Pôle, dont la vocation est de soutenir le développement à l'international des entreprises clientes, propose une offre de services complète dans plus de 90 pays en lien avec les entités du Groupe : trade et export finance, change, gestion de la trésorerie et mise en place de financements, aide à la création et à l'acquisition de sociétés locales, etc.

En France, plus de 900 chargés d'affaires entreprises et 450 experts du commerce international (Caisses régionales de Crédit Agricole, LCL et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) sont mobilisés pour apporter des réponses personnalisées aux besoins de leurs clients en s'appuyant sur des back offices dédiés en région.