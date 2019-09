Credit Agricole : Le vélo, nouvelle passion des urbains - Etude LCL

Une pratique en plein boom en France

Le vélo s'invite de nouveau dans le quotidien des Français. C'est un mode de déplacement branché et dans l'air du temps, notamment chez les urbains. En témoignent :

le regain d'intérêt des Français pour la pratique du vélo : 66 % d'entre eux l'ont pratiqué au moins une fois dans les 12 derniers mois ;

l'essor du marché du cycle , qui représente aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros en France et qui ne cesse de se renouveler. Le succès des vélos à assistance électrique (VAE), vendus à plus de 330 000 unités en 2018, démontre cette capacité du secteur à s'adapter aux nouvelles attentes en terme de mobilité ;

l'adoption d'un Plan national vélo , preuve du volontarisme de l'Etat pour développer une véritable « culture vélo » chez les Français ;

et récemment, le succès de l'édition 2019 du Tour de France avec desaudiences record de plus de 35,4 millions de téléspectateurs.

Le vélo en ville, un mode de vie tendance

L'étude « La pratique du vélo en milieu urbain » réalisée par l'UNION sport & cycle pour LCL sur un échantillon représentatif de 2 437 français, analyse notamment la place du vélo dans les trajets quotidiens des actifs en ville. Il s'agit à la fois des trajets domicile-travail, et plus largement, de tous les trajets du quotidien.

Qui sont les cyclistes urbains actifs ?

Agés de 42 ans en moyenne, ils sont le plus souvent en couple avec enfant(s) à charge (38%), et plutôt CSP+ (61 %).

Si le VTT a longtemps prédominé parmi les vélos utilisés par les urbains actifs (38 %) en raison de son boom d'équipement il y a quelques années, le vélo de ville arrive désormais ex-aequo (38 %), tandis que le vélo à assistance électrique progresse, grâce une démocratisation de l'offre (8 %).

Pourquoi utilisent-ils le vélo au quotidien ?

Pour les urbains, se déplacer à vélo combine des valeurs et notions positives :

pour la santé : il permet à 62 % des urbains actifs de pratiquer une activité physique au quotidien ;

pour le plaisir : 51 % des urbains actifs considèrent qu'il est agréable de se déplacer à vélo ;

pour l'écologie : se déplacer à vélo contribue à préserver l'environnement pour 50 % des urbains actifs ;

pour gagner du temps : 42 % des urbains actifs ont le sentiment de mieux maîtriser leur temps de trajet et de ne pas dépendre des autres modes de transport.

Le vélotaf : une pratique plébiscitée par 20% des actifs urbains

La pratique du vélo pour les trajets domicile-travail connaît une véritable expansion.

Les actifs urbains pratiquent le vélotaf de façon régulière : 71 % des vélotafeurs utilisent leur vélo au moins une fois par semaine ; 26 % cinq fois et plus par semaine.

La plupart des vélotafeurs (66 %) combinent un second mode de transport en complément, dont 37 % les transports en commun (bus et métro).

Le vélotaf fait de plus en plus d'adeptes : 2 urbains sur 10 qui ne pratiquent pas le vélo ont l'intention d'utiliser leur vélo pour aller au travail dans l'année. Une solution jugée pertinente pour ceux qui habitent à moins de 10 km de leur travail.

Le vélo en ville a un bel avenir devant lui

Une pratique en plein essor...

92 % des Français pensent qu'il est important de développer l'usage du vélo en ville.

36 % des urbains actifs ont l'intention d'acheter un vélo au cours des 12 prochains mois. Parmi eux plus d'un tiers (39%) déclare vouloir l'utiliser pour les trajets en ville. Et le vélo à assistance électrique les séduit puisque 22 % des urbains actifs qui veulent acheter un vélo ont l'intention d'en acheter un prochainement.

…à condition de lever certains freins

Quelques freins subsistent néanmoins au développement de la pratique : une majorité des urbains actifs craignent de se faire voler leur vélo (65 %) et se sentent en insécurité dans le partage de la route (56 %).

En priorité, les usagers urbains actifs réclament :

plus de pistes cyclables (63 %)

plus de stationnement (54 %)

plus de civisme de la part des automobilistes (50 %).

LCL, partenaire de tous les cyclistes

Partenaire officiel du Tour de France depuis 1981 et du Maillot Jaune depuis 1987, LCL entretient une relation forte avec le vélo et tous ceux qui le pratiquent et se positionne comme la banque partenaire de tous les cyclistes. LCL s'engage plus largement pour la promotion de l'usage du vélo sur les déplacements du quotidien.

Chez LCL, les conseillers se déplacent à vélo

LCL a pris l'initiative de mettre à disposition de ses conseillers dans des agences bancaires emblématiques, une quinzaine de vélos à assistance électrique pour les encourager à se rendre en rendez-vous à vélo.

[1]Dont 1 118 français actifs habitant dans des communes de plus de 50 000 habitants.