Credit Agricole : MBO PARTENAIRES et AMUNDI PEF accompagnent le Groupe ARCADO, spécialisé dans les produits de salaison et les charcuteries de terroir

Issue d'une charcuterie artisanale fondée en 1939 par Jean AMIOTTE-SUCHET, la société s'est développée au fil des années pour devenir le leader des saucisses de Morteau et de Montbéliard (avec environ 60% de parts de marché dans chacune des spécialités), toutes deux IGP (Indication Géographique Protégée) et du Jambon Persillé de Bourgogne. Aujourd'hui acteur incontournable de la charcuterie-salaison de spécialité, le Groupe a ainsi su se développer de façon remarquable, via une croissance organique soutenue, mais également par croissances externes, avec l'intégration de 3 sociétés : MORTEAU SAUCISSE en 2003, CLAVIERE en 2015 et CHAMBADE en 2017.

Le groupe ARCADO - qui a son siège à Avoudrey (Doubs) - emploie plus de 300 personnes et dispose de 4 sites de production (Avoudrey, Morteau, Dôle et Chalon-sur-Saône) et devrait réaliser près de 76 M€ de chiffre d'affaires pour plus de 10 M€ d'EBITDA en 2018. Régulièrement reconnu pour la qualité de ses produits (plusieurs fois médaillés au Concours Général Agricole de Paris - produits élaborés uniquement à base de Porcs Français), le Groupe propose une offre variée et complémentaire de produits de qualité et de terroir.

A l'occasion de cette opération de MBO menée autour d'Olivier PAGET, qui devient PDG du Groupe, MBO PARTENAIRES et AMUNDI PEF, à travers les fonds qu'elles gèrent, prennent la majorité du capital avec un investissement de l'ordre de 30 M€, afin de soutenir le projet stratégique de développement du Groupe ARCADO, porté par Olivier PAGET et Richard PAGET. Celui-ci vise à poursuivre la politique de développement active du Groupe, notamment via la réalisation d'acquisitions complémentaires. Les actionnaires financiers historiques, SIPAREX et CARVEST, ont également réinvesti significativement au capital afin de continuer à accompagner le Groupe dans cette nouvelle phase de croissance.

Conformément à la stratégie initiée et soutenue par Richard PAGET avec le développement et la valorisation des IGP et de la filière, Olivier PAGET et son équipe de Management entendent accélérer cette stratégie d'accroissement de la valeur perçue des produits, grâce aux labels de qualité (IGP, Label Rouge, approvisionnement 100% Porcs Français), tout en élargissant le cercle géographique de consommation de ces produits et en poursuivantla consolidation du marché français des charcuteries de terroir sous labels de qualité, afin de porter le Groupe au-delà des 100 M€ de chiffre d'affaires à horizon 3 - 5 ans.

Plus d'informations sur :

www.jean-louis-amiotte.fr

www.morteausaucisse.com

www.claviere.fr

www.chambade.fr

