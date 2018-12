Credit Agricole : Mathieu Ferragut est nommé Directeur général de CFM Indosuez Wealth

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, 13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, juillet 2018).

Façonné par plus de 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 110 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).

Avec 118 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2017), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la Gestion de Fortune.

www.ca-indosuez.com