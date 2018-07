Credit Agricole : Pour une économie mieux partagée

Partout dans le monde, les voix s'élèvent pour demander aux entreprises de s'engager dans le sens du bien commun. Les appels se multiplient, des acteurs précurseurs prennent position. Un mouvement général se profile etlaisse espérer une économie plus responsable. En conséquence, le capitalisme semble prêt à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Au sein de notre Groupe, la Fondation Grameen Crédit Agricole joue son rôle d'éclaireur pour des modèles d'investissement plus responsables, plus solidaires et aux effets positifs sur le plan social. Elle expérimente les nouvelles frontières du partage de la valeur, celles d'une rentabilité financière durable, raisonnée et dont les effets seront plus équitablement répartis entre tous.

L'engagement du Crédit Agricole ne s'arrête pas aux actions de la Fondation. Fondé sur des valeurs de coopération, de solidarité, de loyauté et d'utilité, le groupe Crédit Agricole est animé depuis son origine par une mission au service de l'intérêt collectif. C'est notre raison d'être en tant que banque aux racines mutualistes. Cet esprit nous différencie, nous continuons aujourd'hui de le faire vivre dans les mutations économiques du XXIe siècle. Nous attendons désormais des entreprises qu'elles contribuent au bien commun, qu'elles partagent mieux la valeur, qu'elles s'engagent et agissent au bénéfice de l'intérêt général. C'est le sens de l'histoire, le sens de ce qu'il est convenu d'appeler une tendance de fond. Nul ne pourra endiguer ce fleuve.

C'est dans cette voie, celle de l'utilité, celle d'un meilleur partage que le Groupe Crédit Agricole s'est engagé depuis toujours.