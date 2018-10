Credit Agricole : Résultats du 1er trimestre 2018

Activité Des encours sous gestion à 1 452 Md€ au 31 mars 2018, +5,8% vs le 31 mars 2017 [1]

Une collecte nette1 élevée et diversifiée : +39,8 Md€, tirée par l'ensemble des segments de clientèle, des zones géographiques et des expertises Résultats Des résultats en forte progression : Un résultat net comptable de 221 M€, en forte croissance de +54,3% vs le T1 2017 publié

Un résultat net ajusté 2 de 240 M€, en hausse de +15% vs le T1 2017 à périmètre comparable 3 , avec :

Des revenus nets de gestion en progression de 6,8% 3

Des charges d'exploitation [2] en diminution de 5,2% 3 à 336 M€, traduisant la mise en œuvre rapide des synergies liées à Pioneer

Un coefficient d'exploitation2 de 50,7%, en amélioration de 3,7 pts3 vs T1 2017 Intégration Pioneer et synergies Une mise en œuvre rapide du plan d'intégration de Pioneer :

Plus de 50% des réductions d'effectifs déjà effectives

fusions juridiques réalisées dans 8 pays

premières migrations informatiques réalisées avec succès, les autres devant intervenir d'ici le 1 er semestre 2019

Au total, un montant de synergies de 150 M€ confirmé, avec un phasage plus rapide qu'annoncé, avec 60% des synergies comptabilisées en 2018 (contre 40% anticipés)

Paris, le 27 avril 2018

Le Conseil d'Administration d'Amundi s'est réuni le 26 avril 2018 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du premier trimestre 2018.

Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré :

« Les bonnes performances d'Amundi au premier trimestre 2018, tirées par l'ensemble de ses métiers et expertises, confirment la force de son business model. Celui-ci est renforcé par l'acquisition de Pioneer dont l'intégration se déroule conformément aux objectifs et en avance sur le calendrier prévu ».

I. Haut niveau d'activité au T1 2018

Une collecte nette élevée et diversifiée de +40 Md€,

portant les encours sous gestion à 1 452 Md€

Les encours gérés par Amundi atteignent 1 452 Md€ au 31 mars 2018 grâce à un très bon niveau d'activité (collecte nette de +39,8 Md€ au T1 2018), partiellement compensé par un effet de marché négatif (-13,5 Md€).

Cette collecte nette élevée est portée par les deux segments de clientèle, Retail et Institutionnels, par toutes les zones géographiques et par toutes les expertises, illustrant la force du business-model diversifié d'Amundi.

NB : les variations ci-dessous sont calculées par rapport à un T1 2017 combiné (3 mois Amundi + 3 mois Pioneer).

Le segment Retail affiche un niveau élevé d'activité,avec une collecte nette au T1 2018 de +21,7 Md€ (contre +13,4 Md€ au T1 2017 combiné), réalisée dans tous les canaux de distribution. La montée en puissance des réseaux France (+2,6 Md€) se poursuit, portée par la plus grande proportion d'Unités de Compte dans les souscriptions en Assurance Vie (confirmant la reprise observée depuis mi-2016). Dans les réseaux internationaux, les flux demeurent élevés (en Italie notamment avec +2,7 Md€ en produits Moyen Long Terme[3]) illustrant le succès du partenariat avec UniCredit. La collecte a été très soutenue pour les distributeurs tiers (+4,1 Md€), avec notamment une bonne dynamique en Europe (principalement en Italie et en Allemagne) et en Asie. Dans les Joint-Ventures asiatiques les flux ont été très significatifs (+12,1 Md€, avec un montant particulièrement élevé en Chine).

Le segment des Institutionnels enregistre à nouveau une collecte nette substantielle, à +18,1 Md€ au T1 2018(contre +15,8 Md€ au T1 2017 combiné), équilibrée entre les produits de trésorerie et les produits MLT. Au cours du trimestre, l'activité commerciale a été porteuse notamment pour les clients souverains, avec des flux importants en actifs MLT, et pour les clients Corporates en produits de trésorerie.

Par classes d'actifs, la collecte nette est également bien répartie, tirée par toutes les expertises, et de qualité, avec une composante significative en actifs MLT (+28,1 Md€ soit 71% du total). Ce niveau élevé est supérieur à la moyenne observée au cours des trimestres précédents (+9,1 Md€ de collecte nette trimestrielle moyenne en actifs MLT en 2017). Ces flux, qui incluent à la fois des produits de gestion active (+9 Md€[4]) et passive (+7 Md€7), ont été amplifiés par la collecte nette particulièrement élevée en Chine. Les flux de produits de trésorerie sont tirés par le segment Institutionnels et Corporate.

D'un point de vue géographique, la collecte nette a été à nouveau portée par l'international (+25,4 Md€), qui représente 64% du total. L'activité a été dynamique dans toutes les zones, avec une contribution importante de l'Asie et de l'Italie. Sur un an, les encours sous gestion à l'international augmentent ainsi de +9,9%, représentant 41% du total d'Amundi, et 57% des encours hors assureurs Crédit Agricole et Société Générale.

En France, Amundi a encore renforcé sa position de leader, en réalisant au 1er trimestre 2018 plus des deux tiers de la collecte en fonds ouverts domiciliés en France[5].

II. Des résultats du T1 2018 en progression significative

Solide hausse des revenus nets de gestion et amélioration du coefficient d'exploitation (-3,7pts[6])

Forte croissance du résultat net comptable (221 M€ soit +54,3%[7])

Résultat net ajusté de 240 M€9, en hausse sensible (+15,0%[8])

Les résultats d'Amundi au T1 2018 reflètent un très bon début d'année et confirment la capacité du Groupe à se développer tout en maitrisant ses coûts, notamment grâce aux synergies liées à Pioneer.

Données comptables

Le résultat comptable du 1er trimestre 2018 (y compris coûts d'intégration et amortissement des contrats de distribution) s'élève à 221 M€, en forte hausse de +54,3% par rapport au T1 2017 publié, bénéficiant à la fois de la contribution de Pioneer (consolidé à partir du 1er juillet 2017) et de la bonne performance financière du Groupe.

Données ajustées

Les revenus nets de gestion affichent une solide croissance (667 M€, +6,8%11), grâce à :

Des commissions nettes de gestion (615 M€) en hausse de +2,9% 11 , en lien avec la croissance des encours sur 12 mois ;

11), traduisant les bonnes performances des fonds[9] au cours des 12 derniers mois; Un niveau très élevé de commissions de surperformance (52 M€, soit +95,3%), traduisant les bonnes performances des fondsau cours des 12 derniers mois;

La contribution négative des produits financiers nets (-5 M€) est liée aux charges d'intérêt et à l'effet du Mark to Market sur le portefeuille de placement. Pour rappel, les produits financiers du T1 2017 comprenaient des plus-values de placement en vue de l'acquisition de Pioneer.

Les charges d'exploitation sont en diminution sensible (336 M€ soit -5,2%11), traduisant la mise en œuvre rapide du plan d'intégration de Pioneer et donc des synergies annoncées (réduction des effectifs notamment). En conséquence le coefficient d'exploitation s'établit à 50,7%, en diminution de 3,7 points11 par rapport au T1 2017, et le Résultat Brut d'Exploitation atteint 326 M€, soit +9,9%11 vs le T1 2017.

Compte tenu notamment de la contribution en hausse de 54,3%11 des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement) au résultat, et d'une charge d'impôt de 95 M€, le résultat net part du Groupe ressort au total à 240 M€, en progression de +15,0%11 par rapport au 1er trimestre 2017 à périmètre comparable.

III. Intégration de Pioneer

La mise en œuvre du plan d'intégration de Pioneer s'effectue de manière rapide : plus de 50% des réductions d'effectifs sont déjà réalisés à fin mars 2018, plusieurs fusions juridiques majeures ont été effectuées (Allemagne, Italie, Etats-Unis, Suisse, Luxembourg, République Tchèque, Japon et Taiwan) et les premières migrations informatiques ont été achevées avec succès en Allemagne et en République Tchèque. Les processus de migrations informatiques sont engagés sur les autres plateformes pour un achèvement en 2018 pour l'Europe et au premier semestre 2019 pour les Etats-Unis.

Cette intégration bien engagée de Pioneer permet d'anticiper un phasage des synergies plus rapide qu'annoncé, avec 60% des synergies réalisées dès 2018 (contre 40% anticipés).

Calendrier de communication financière

15 mai 2018 : Assemblée générale des actionnaires

22 mai 2018 : détachement du dividende

24 mai 2018 : mise en paiement du dividende

2 août 2018 : publication des résultats du 1 er semestre 2018

semestre 2018 26 octobre 2018 : publication des résultats des neuf premiers mois 2018

L'information financière d'Amundi pour le 1er trimestre 2018 est constituée du présent communiqué

et de la présentation attachée, disponible sur le site

Compte de résultat combiné1

En M€ T1 2018 T1 2017 Variation T1/T1 Revenus nets 2 663 652 1,7% dont Commissions nettes de gestion 615 598 2,9% dont Commissions de surperformance 52 27 95,3% dont Produits financiers et autres produits nets 2 -5 27 NS Charges générales d'exploitation ajustées 3 -336 -355 -5,2% Résultat brut d'exploitation ajusté 2-3 326 297 9,9% Coefficient d'exploitation ajusté 2-3 50,7% 54,4% -3,7 pts Coût du risque & Autres -4 -4 = Sociétés mises en équivalence 12 8 54.3% Résultat avant impôt 2-3 334 301 11,1% Impôts sur les sociétés 2-3 -95 -93 2,4% Résultat net part du Groupe ajusté 2-3 240 208 15,0% Amortissement des contrats de distribution net d'impôts -12 -3 NS Coûts d'intégration Pioneer net d'impôts -6 -4 NS Résultat net part du Groupe 221 202 9,3%

1- Données combinées au T1 2017 et T1 2018: 3 mois Amundi + Pioneer;

2- Hors amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag .

3- Hors coûts d'intégration de Pioneer.

Evolution des encours sous gestion de fin décembre 2016 à fin mars 2018

(Md€) Encours sous gestion Collecte nette Effet marché Effet périmètre Au 31/12/2016 1 083 Flux T1 2017 +32,5 +12,5 / Au 31/03/2017 1 128 Flux T2 2017 -3,7 -3,1 / Au 30/06/2017 1 121 Intégration de Pioneer Investments / / / +242,9 Flux T3 2017 +31,2 +5,3 / Au 30/09/2017 1 400 Flux T4 2017 +13,1 +12,7 / Au 31/12/2017 1 426 Flux T1 2018 +39,8 -13,5 / Au 31/03/2018 1 452

Encours sous gestion et collecte nette combinés par segments de clientèle

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Mds€) 31.03.2018 31.03.2017 /31.03.2017 T1 2018 T1 2017 T4-2017 Réseaux France* 108 103 +5,2% +2,6 +1,3 +1,0 Réseaux internationaux & JV 250 220 +13,5% +15,0 +9,2 +8,4 Distributeurs tiers 177 167 +5,6% +4,1 +2,9 +4,8 Retail 534 490 +9,1% +21,7 +13,4 +14,2 Institutionnels** & souverains 366 349 +4,9% +14,4 +7,8 -5,3 Corporates & Epargne entreprise 129 126 +2,3% +2,1 +6,9 +5,0 Assureurs CA & SG 423 408 +3,6% +1,5 +1,1 -0,8 Institutionnels 918 883 +4,0% +18,1 +15,8 -1,1 TOTAL 1 452 1 373 +5,8% +39,8 +29,2 +13,1 dont JV 129 111 +16,2% +12,1 +8,1 +6,0

* Réseaux France : collecte nette sur actifs moyen-long terme de +1,7 Md€ au T1 2018 (+1,1 Md€ au T1 2017)

** y compris fonds de fonds

Encours sous gestion et collecte nette combinés par classes d'actifs

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Mds€) 31.03.2018 31.03.2017 /31.03.2017 T1 2018 T1 2017 T4-2017 Actions 234 212 +10,1% +8,9 +1,3 +3,7 Diversifiés 256 240 +7,1% +5,8 +5,3 +5,7 Obligations 658 644 +2,2% +13,3 +0,7* -0,2 Réels, alternatifs et structurés 70 66 +5,0% +0,1 +0,9 +1,2 ACTIFS Moyen Long Terme 1 218 1 162 +4,8% +28,1 +8,2 +10,4 Trésorerie 235 211 +11,3% +11,7 +21,0 +2,7 TOTAL 1 452 1 373 +5,8% +39,8 +29,2 +13,1

* Effet de la réinternalisation par la BCE d'un mandat de gestion (-6,9 Md€) au T1 2017.

Encours sous gestion et collecte nette combinés par zone géographique

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Mds€) 31.03.2018 31.03.2017 /31.03.2017 T1 2018 T1 2017 T4-2017 France 851* 825 +3,1% +14,3 +19,8 -8,3 Europe hors France 327 297 +9,9% +6,6 - 0,1 +10,8 Asie 190 166 +14,4% +14,8 +8,4 +8,3 Reste du monde 85 84 +0,6% +4,0 +1,1 +2,3 TOTAL 1 452 1 373 +5,8% +39,8 +29,2 +13,1 TOTAL International 602 548 +9,9% +25,4 +9,4 +21,4

*dont 408 Md € d'assureurs CA et SG

Annexe méthodologique

Compte de résultat T1 2018

Données comptables

Au T1 2018, l'information correspond à 3 mois d'activité d'Amundi et à 3 mois d'activité de Pioneer. Ce T1 2018 est comparé à un T1 2017 publié qui n'incluait que 3 mois d'Amundi.

Données ajustées

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés :

Au T1 2018 : retraitement des coûts d'intégration liés à Pioneer et de l'amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, BAWAG et UniCredit.

Au T1 2017 : retraitement des coûts d'intégration liés à Pioneer et de amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG et BAWAG uniquement (le contrat avec UniCredit n'ayant démarré qu'au T3 2017).

Les données combinées sont différentes des données pro forma (telles que présentées dans le Document de Référence 2017) qui intégraient des retraitements liés aux hypothèses de financement de l'acquisition de Pioneer : frais financiers supplémentaires, moindres produits financiers.

Coûts d'intégration de Pioneer Investments :

T1 2018 : 9 M€ avant impôts et 6 M€ après impôts

T1 2017 : 5 M€ avant impôts et 4 M€ après impôts

Amortissement des contrats de distribution :

T1 2018 : 18 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

T1 2017 : 4 M€ avant impôts et 3 M€ après impôts Rappel de l'amortissement des contrats de distribution avec UniCredit



Lors de l'acquisition de Pioneer, des contrats de distribution de 10 ans ont été conclus avec les réseaux d'UniCredit en Italie, Allemagne, Autriche et République Tchèque; la valorisation brute de ces contrats s'élève à 546 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d'Impôt Différé Passif de 161 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 385 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2017.

Dans le compte de résultat du Groupe, l'incidence nette d'impôt de cet amortissement est de 38 M€ en année pleine (soit 55 M€ avant impôts), comptabilisés en « Autres revenus », et qui viendra s'ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution avec SG et Bawag de 11 M€ nets d'impôts en année pleine, soit 17 M€ avant impôts.

Indicateur Alternatif de Performance[10]

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont définies ainsi : elles excluent les coûts liés à l'intégration de Pioneer, ainsi que les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag et UniCredit depuis le 1er juillet 2017 (voir supra).

Par ailleurs, pour apprécier la performance du nouveau groupe à périmètre comparable, Amundi publie également des données combinées pour le T1 2017, qui incluent 3 mois de Pioneer et 3 mois d'Amundi. Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

T1 2018 T1 2017 Variation T1 2017 Variation En M€ Réalisé Combiné* T1 2018/ T1 2017 combiné* Publié T1 2018/T1 2017 publié Revenus nets comptables (a) 645 647 -0,4% 432 49,3% + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 18 4 NS 4 NS Revenus nets ajustés (b) 663 652 1,7% 436 51,9% Charges d'exploitation comptables (c) -345 -360 -4,1% -228 51,4% + Coûts d'intégration Pioneer avant impôts 9 5 NS 5 NS Charges d'exploitation ajustées (d) -336 -355 -5,2% -223 51,0% Résultat brut d'exploitation comptable (e) = (a)+(c) 299 287 4,2% 204 46,8% Résultat brut d'exploitation ajusté (f)=(b)+(d) 326 297 9,9% 214 52,8% Coefficient d'exploitation comptable (c)/(a) 53,6% 55,6% -2,0 pts 52,8% +0,8 pt Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 50,7% 54,4% -3,7 pts 51,0% -0,3 pt Coût du risque & Autres (g) -4 -4 = -2 NS Sociétés mises en équivalence (h) 12 8 54,3% 8 54,3% Résultat avant impôt comptable (i) = (e)+(g) +(h) 307 291 5,5% 209 46,7% Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g) +(h) 334 301 11,1% 219 52,6% Impôts sur les bénéfices comptables (k) -87 -89 -3,0% -66 30,5% Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -95 -93 2,4% -70 36,0% Résultat net part du Groupe comptable (i)+(k) 221 202 9,3% 143 54,3% Résultat net part du Groupe ajusté (j)+(l) 240 208 15,0% 149 60,4%

* T1 2017 combiné = 3 mois Amundi + 3 mois Pioneer

