Credit Agricole : Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2018

RNPG publié T2 : 1 436 m€ +6,4% T2/T2 S1 : 2 292 m€ +4,4% S1/S1

PNB publié T2 : 5 171 m€ +9,8% T2/T2 S1 : 10 081 m€ +7,1% S1/S1

Ratio CET1 non phasé 11,4% stable sur le T2, largement supérieur à l'objectif du PMT

RNPG sous-jacent1 T2 1 418 m€, +19,6% T2/T2 (S1 : 2 205 m€, +5,9% S1/S1), le plus élevé depuis la cotation

A périmètre et change constants2 : progression de +23,8% T2/T2 et +16,1% S1/S1

Bénéfice par action1 : T2 0,46 €, +21,3% T2/T2, S1 0,70 €, +7,2% S1/S1 ; ROTE1 13,1% au S1 annualisé

Contribution de tous les pôles de CASA et d'AHM à la croissance, en particulier haut niveau de rentabilité en BFI

Excellent contrôle des coûts sous-jacents hors FRU3 : effet de ciseaux de 4 pp T2/T2 et même 5 pp à pcc2 CoEx1 en amélioration de >2 pp T2/T2 et même presque 3 pp à pcc2

Niveau toujours très bas et en baisse du coût du risque de crédit : 26 pb4 (-9 pb T2/T2)

Ratio CET1 non phasé stable au T2 malgré la hausse des emplois pondérés liée à l'activité et à plusieurs jumbo deals en BFI ; Rappel : cible de CET1 de 11% dans le Plan à moyen terme

Groupe Crédit Agricole*

RNPG publié T2 : 2 076 m€ -1,4% T2/T2 S1 : 3 505 m€ -5,4% S1/S1

PNB publié T2 : 8 428 m€ +6,3% T2/T2 S1 : 16 686 m€ +3,1% S1/S1

Ratio CET1 non phasé 14,8% +20 pb au T2 530 pb au-dessus du P2R5

Très forte activité, de bonne qualité, dans tous les métiers : banques de proximité, métiers spécialisés et pôle Grandes clientèles

RNPG6 sous-jacent1 T2 : 2 056 m€, +2,0% T2/T2 (S1 : 3 408 m€, -7,2% S1/S1 mais +3,0% à pcc2 et hors FRU)

Acquisitions et partenariats: bon avancement des intégrations, nouvelles opérations avec l'acquisition de Banca Leonardo et l'annonce de partenariats en crédit à la consommation avec Bankia et bancassurance avec Creval

Baisse du coût du risque de crédit à 18 pb4 (Caisses régionales : -176 m€ au T2-18, vs. reprises nettes au T2-17)

* Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales à 100%.

1 Sous-jacent, hors éléments spécifiques. cf. p. 15 et suivantes pour plus de détails sur les éléments spécifiques et p. 25 pour le calcul du ROTE

2 Périmètre et change constants : en combinant les contributions au résultat sous-jacent d'Amundi et de Pioneer y compris les amortissements de contrats de distribution au T2-17 et S1-17, en excluant les contributions des trois banques italiennes au T2-18 et S1-18 et celles de BSF et Eurazeo au T2-17 et S1-17, et hors effet change

3 Contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU)

4 Moyenne des quatre derniers trimestres glissants, annualisé

5 Selon Exigence P2R 2019 proforma notifiée par la BCE à 9,5% (hors coussin contra cyclique)

6 Résultat net part du Groupe

