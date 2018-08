Credit Agricole : Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2018

RNPG sous-jacent 1 T2 1 418 m€, +19,6% T2/T2 (S1 : 2 205 m€, +5,9% S1/S1), le plus élevé depuis la cotation

A périmètre et change constants [2] : progression de +23,8% T2/T2 et +16,1% S1/S1

Bénéfice par action 1 : T2 0,46 €, +21,3% T2/T2 , S1 0,70 €, +7,2% S1/S1 ; ROTE 1 13,1% au S1 annualisé

Contribution de tous les pôles de CASA et d'AHM à la croissance , en particulier haut niveau de rentabilité en BFI

[3] : Excellent contrôle des coûts sous-jacents hors FRU effet de ciseaux de 4 pp T2/T2 et même 5 pp à pcc 2

CoEx 1 en amélioration de >2 pp T2/T2 et même presque 3 pp à pcc 2

Niveau toujours très bas et en baisse du coût du risque de crédit : 26 pb [4] (-9 pb T2/T2)

Ratio CET1 non phasé stable au T2 malgré la hausse des emplois pondérés liée à l'activité et à plusieurs jumbo deals en BFI ; Rappel : cible de CET1 de 11% dans le Plan à moyen terme