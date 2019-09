Credit Agricole : SC TANGRAM, nouvelle unité de compte immobilière disponible au sein des contrats Spirica

Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurances, propose un nouveau support immobilier, sous forme d'unité de compte : la SC Tangram. Ce support, à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l'ensemble des contrats d'assurance vie et de capitalisation assurés par Spirica.

La SC Tangram est une société civile à capital variable gérée par Amundi Immobilier, leader de la pierre papier en France et gérant 32 milliards d'euros d'encours(1). Elle répond au besoin de diversification du patrimoine des épargnants, tout en captant le potentiel de l'immobilier non coté. Dans un contexte de taux historiquement bas, cette nouvelle offre permet de dynamiser son contrat d'assurance-vie. Ce nouveau véhicule en multi gestion diversifié est investi dans tous types d'actifs en immobilier d'entreprise français et européen (Europe et pays de l'OCDE) et disponible exclusivement dans un contrat d'assurance-vie et de capitalisation, sous forme d'unité de compte.

Lancée avec 240 millions d'euros d'encours, la SC Tangram est composée principalement d'actifs en immobilier non coté (8 SCPI et 1 prise de participation dans un financement collectif) lui permettant de bénéficier d'une diversification importante. Elle sera progressivement complétée par des investissements en immobilier en direct afin d'apporter davantage de rentabilité que les SCPI en direct, et à moindre frais. « Dans un contexte de taux bas où nos clients cherchent à dynamiser leur contrat d'assurance vie, l'immobilier présente un fort potentiel de rentabilité » précise Daniel Collignon, Directeur général de Spirica.

Les supports en unités de compte ne sont pas garantis en capital et sont soumis aux fluctuations des marchés à la hausse comme à la baisse.

____

(1) Données Amundi à fin juin 2019