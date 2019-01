Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille Nutragroup, holding de détention d'Omnipharm et B-Pharma, dans la prise de participation majoritaire de Mérieux Equity Partners

Fondée en 2008 à Chambéry, Nutragroup, à travers ses marques Omnipharm et B-Pharma Laboratoires, est rapidement devenue une référence sur le marché des ingrédients en santé nutrition ainsi que pour la formulation et fabrication de compléments alimentaires. Depuis sa création, l'entreprise a connu un fort développement, conjugué à une solide rentabilité, et réalise désormais près de 40 % de son activité à l'export. Fort d'un nouveau site de 2 000 m² inauguré en octobre 2018, le groupe ambitionne de devenir un leader européen sur son segment.

Omnipharm est reconnue depuis sa création comme un acteur de confiance dans la sélection et la distribution de matières premières grâce à une offre de plus de 1 500 références, un niveau de service permettant d'assurer une disponibilité maximale auprès de ses clients ainsi qu'un haut niveau de fiabilité et de qualité réglementaire.

B-Pharma est un fabricant français de compléments alimentaires offrant aux clients du secteur un partenariat industriel et service « clé en main », de la fourniture de matières premières à la livraison de produits finis, intégrant aussi le développement de nouvelles formulations. B-Pharma possède des capacités de production de compléments alimentaires dans un environnement proche des standards pharmaceutiques type « GMP », tout en offrant un service de fabrication de petites et moyennes séries de lots dans des conditions tarifaires et de livraison très compétitives.

À travers ce partenariat capitalistique entre Mérieux Equity Partners et l'équipe managériale, Mehdi Boulahia souhaite accélérer la croissance de son entreprise et lui donner une envergure internationale. Le projet de croissance de Nutragroup repose sur trois piliers : la montée en puissance des investissements industriels, le développement de nouveaux services et l'expansion en Europe, via notamment la réalisation d'opérations de croissance externe.

« Notre ambition de développement méritait un partenaire de premier ordre, d'envergure internationale. Nous sommes fiers d'avoir à nos côtés Mérieux Equity Partners, actionnaire solide avec qui nous partageons une vision et des valeurs communes. Ce rapprochement constitue un formidable accélérateur pour notre croissance organique et notre stratégie d'acquisition. Nous entrons dans une nouvelle ère passionnante, sur un marché en pleine expansion », explique Mehdi Boulahia, fondateur et Président Directeur Général de Nutragroup.

« Notre entrée au capital de Nutragroup est motivée par la solidité de l'équipe dirigeante et par une vision partagée sur le futur de la société. » indique l'équipe de Mérieux Equity Partners. « Nous sommes convaincus que le positionnement de Nutragroup en tant que partenaire 'one-stop-shop' auprès des laboratoires de compléments alimentaires constitue une différenciation forte. Nous souhaitons apporter à Nutragroup les moyens financiers, notre expertise et notre réseau industriel, afin de faire de Nutragroup un leader en France et à l'international. »

L'équipe SODICA Corporate Finance est intervenue en tant que conseil des cédants dans l'opération et déclare : « nous sommes très heureux d'avoir pu conseiller cette opération structurante pour l'avenir et le développement de Nutragroup. Au cours du process, Mérieux Equity Partners a démontré sa valeur distinctive, sa connaissance du monde de la nutrition santé et sa vision stratégique pour l'avenir ».

Intervenants :

Cédants :

Omnipharm & B-Pharma (Mehdi Boulahia, Julie Boulahia, Fabrice Bazantay)

Acquéreur :

Mérieux Equity Partners (Thierry Chignon, Benoit Pierret)

Conseils cédants :

Conseil M&A : SODICA Corporate Finance (Frédéric Bonnard, Adrien Pedron, Victor Lemay)

Conseil juridique : Alcya conseil (Laurent Simon, Camille Jacques)

VDD financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Récipon, Mehdi Adyel, Jean-Charles Rousseau)

Expert-comptable : Groupe MG (Sylvie Desobelle, Fabien Guillaud)

Conseils acquéreur :

Conseil juridique : Duteil Avocats (Edouard Eliard)

DD financière : EY (Marc-Andre Audisio, Olivier Salva, Martin Berreville, Nicolas Renault)

DD fiscale : CMS FRANCIS LEFEBVRE (Gilles Coumert, Marie Caloine, Guillaume Allegre)

DD sociale : FROMONT BRIENS (Mathieu Hugueville, Benoit Martinez)

Management package : Advance Capital (Arnaud Vergnole)

Financements :

Crédit du Nord/Banque Laydernier (Sandrine Adam, Gilles Gouillon, Arthur de Latour)

BNP Paribas (Vincent Tourelle, Louise Chometon)

Crédit Agricole des Savoie (Didier Hervé, Eric Estra)