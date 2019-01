Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille la cession de PALMIERS OCEAN à EUROPEAN CAMPING GROUP

Fort d'un savoir-faire de près de 30 ans et d'un chiffre d'affaires de 12,5 M€ en 2018, PALMIERS OCEAN est le 1er Tour Opérateur « pure player » de France dans l'hôtellerie de plein air.

La société offre plus de 20 000 séjours par an dans 56 destinations, dont 48 en France, 6 en Espagne et 2 en Italie grâce à un parc de 1 800 mobile homes récents et positionnés sur des campings de grande qualité. Les séjours sont majoritairement distribués aux Comités d'Entreprises.

Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobile homes, EUROPEAN CAMPING GROUP en est le leader européen avec un chiffre d'affaires d'environ 300 M€. Pour la saison 2018, le Groupe a proposé à ses clients des séjours de vacances dans plus de 20 000 unités et sur près de 300 destinations en Europe, via ses 5 marques complémentaires : EUROCAMP, HOMAIR, AL FRESCO, ROAN et GO4CAMP.

Cette opération permet à EUROPEAN CAMPING GROUP de renforcer sa présence auprès des Comités d'Entreprises.

Intervenants

Conseils cédant :

SODICA Corporate Finance (Agnès Marossero, Antoine Emery)

DUO SOLUTIONS (Jean-Luc Bardet, Stéphanie Frappé)

ABRS AVOCATS (Pierre-Henri Samyn)

Conseils acquéreur :

CLEARWATER (Thomas Gaucher)

DLA (Jeremy Scemama)

PwC (Arnaud Thibésart)