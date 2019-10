Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille la cession de la société DYAD au Groupe STEF

Créé en 2001 par Christophe Carnel et Willy Wantelet, DYAD est un acteur majeur du conditionnement industriel de produits agroalimentaires et cosmétiques en France.

Basée à Flers-en-Escrebieux, près de Douai, DYAD maitrise l'ensemble des technologies liées à ses métiers grâce à 35 lignes de production parmi les plus modernes du marché. L'expertise de son bureau d'études lui permet d'accompagner les projets de ses clients de la conception à la réalisation.

Bénéficiant du statut d'entreprise adaptée, DYAD compte 128 collaborateurs, dont 55 % en situation de handicap, et réalise un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros.

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait d'union entre les univers de l'agroalimentaire et de la consommation. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros, compte plus de 18 000 collaborateurs et près de 240 sites implantés dans 7 pays en Europe.

Cette opération stratégique permet à STEF de compléter son offre de services transport et logistique sur tous les segments de marché sur lequel il est présent et à DYAD d'envisager de futurs développements au sein d'un groupe européen solide.

Christophe Carnel et Willy Wantelet, fondateurs et dirigeants de DYAD, déclarent :

« Nous sommes heureux de nous adosser au Groupe STEF. Nous avons été séduits par le projet envisagé pour DYAD, qui s'inscrit dans la droite ligne de celui développé depuis la création de l'entreprise et marque une accélération pour son développement futur. Nous allons d'ailleurs nous y engager personnellement afin de faciliter la transition. Nos valeurs communes avec STEF permettront d'envisager l'avenir sereinement tant pour l'entreprise que pour ses salariés ».

Intervenants :

Conseils cédants

M&A : SODICA Corporate Finance (Philippe Azevedo, Séverin Philippe, Gauthier Maire)

Juridique : FONTAINE, ROUSSEL & ASSOCIES (David Gautier)

Financier : KPMG (Caroline Decoene-Desgouillons, Antoine Barnabeu, Clément Lefort)