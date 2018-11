Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille la startup Edgewhere pour sa première levée de fonds

Pour son premier tour de table professionnel, Edgewhere effectue une levée de fonds auprès de Calao Finance et de GCX.com. Cette opération permettra à la startup d'accélérer son développement sur le plan commercial et de poursuivre les travaux de R&D engagés. SODICA Corporate Finance est intervenu en tant que conseil financier des associés d'Edgewhere.

Créée en 2015 par 3 associés, Edgewhere est une startup spécialisée dans l'enrichissement, la résolution d'identité et l'anonymisation de données de contacts nominatives. Elle propose une palette de services aux entreprises (banques, grandes marques, distributeurs…) qui souhaitent optimiser leurs bases clients en temps réel et en toute sécurité.

Avec le renforcement des contraintes liées au traitement des données personnelles (RGPD, e-Privacy), l'approche disruptive d'Edgewhere et ses algorithmes de chiffrement offrent une solution sécurisée et à haute valeur ajoutée pour ses clients.

Edgewhere s'appuie sur 3 associés expérimentés, experts dans leur secteur et aux profils complémentaires :

Cyril Dever : Diplômé de Dauphine, passé par Harvard, expert en Big Data et en Blockchain, il a occupé des fonctions de direction au sein des plus grandes agences interactives françaises (BDDP & Tequila Interactive, Orange Art, Nurun…) ;

Goulven Aubrée : Spécialiste des bases de données et du CRM, il a auparavant passé plus de 20 ans au sein de sociétés dans le secteur de la data (Claritas, WDM Directinet) ;

Jean-Michel Moulié : Fondateur d'Apollinis (1ère base de données mutualisée française), ancien dirigeant de WDM Directinet et de Vertical Mail, il est actuellement administrateur du SNCD.

CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin, la société réunit une équipe d'une vingtaine de professionnels de l'investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de près de soixante-dix PME françaises, sur deux grands univers thématiques : l'art de vivre, le digital média et le luxe d'une part, les technologies stratégiques et l'efficacité énergétique de l'autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR 'Emerging Manager Best Practices' 2014 catégories actives réels/capital investissement.

GCX.com est une initiative privée familiale réunit autour d'un entrepreneur, Georges Croix, dirigeant et fondateur de multiples entreprises dans les secteurs Informatique, Réseaux et Télécom (RSDI, Polisoft, Prosodie, Digital Dimension…). La démarche de GCX.com est d'accompagner de manière rapprochée des PME et start-up afin d'en accélérer la croissance (vision stratégique, coaching, recrutement, networking…) et de l'assister dans la mise en place de process nécessaires à la maitrise de cette croissance. GCX.com a accompagné 17 PME/Start-up au cours des six dernières années.

Intervenants :

Conseils société : SODICA Corporate Finance (Thomas Lafont, Guillaume Canat), Orsay Avocats Associés (Louis-Marie Bourgeois, Loïc Alvarez).

Conseils investisseurs : Opléo Avocats (Thomas Fitte, Victor Bardawil).

Investisseurs : Calao Finance (Loïc Bourdy, Chloé Isambard), GCX.com (Georges Croix)