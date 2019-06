Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de la société BIOMEN DISTRIBUTION dans le cadre d'une opération financière avec Vespa Capital

Adhérant au projet du groupe, les principaux cadres de la société sont entrés au capital, soutenus financièrement par LCL, chef de file également pour la dette senior.

Benjamin Quiras déclare : « Cette association avec Vespa Capital est la concrétisation d'une première étape qui nous permettra de poursuivre la progression de l'entreprise et des hommes qui la composent. Je suis heureux que le Marché de Léopold puisse aujourd'hui également compter parmi ses associés, les principaux membres de l'équipe en place dont le soutien a été décisif. Cette opération va permettre à l'entreprise d'accélérer son développement, en s'appuyant sur l'expertise de Vespa Capital, tout en conservant et en réaffirmant ses valeurs. Une force face aux nombreux défis qui nous attendent dans le secteur de la distribution spécialisée bio. »

BIOMEN Distribution est un spécialiste régional de la distribution de produits Bio, sous l'enseigne « Le Marché de Léopold ».

Créé il y a onze ans à Langon, près de Bordeaux, par Benjamin Quiras, le réseau compte aujourd'hui une quinzaine de magasins. Le groupe a connu un développement rapide passant de 2 M€ de CA en 2009 à 26 M€ en 2018.

Dans un secteur d'activité fortement tiré par la demande de produits bio, alimentaires ou non alimentaires BIOMEN Distribution a su tisser des relations étroites avec ses fournisseurs, privilégiant un approvisionnement local et éco-responsable, et établir une solide notoriété régionale, grâce à une offre large et une qualité de services associés. La société emploie plus de 100 personnes.

Vespa Capital est un fonds d'investissement indépendant créé en 2008 par des investisseurs expérimentés qui ont réalisé plusieurs dizaines d'opérations.

Les souscripteurs de Vespa Capital sont essentiellement des entrepreneurs et des chefs d'entreprises qui privilégient une approche à moyen terme orientée vers le développement et la croissance de l'activité.

Vespa Capital investit actuellement son second fonds de 70 M€ dont Le Marché de Léopold constitue le 4ème investissement.

Denis Leroy, Jean Valmy Nicolas, Kenza Moumni et Florence Locatelli se sont tous impliqués dans cette opération et ont pu construire des bases solides pour une bonne collaboration future. Ils déclarent d'ailleurs :

« Nous sommes très heureux d'annoncer notre prise de participation majoritaire dans le Marché de Léopold, qui correspond en tous points à la stratégie d'investissement de Vespa Capital dans des PME performantes, aux côtés de leurs fondateurs.

Nous sommes ravis d'accompagner le dirigeant dans cette nouvelle étape, afin de lui permettre d'accélérer son développement et d'associer l'équipe de management au succès du groupe.

L'originalité de ce LBO réside dans son projet de croissance organique, porté par une équipe de management de grande qualité, tout en préservant la culture interne et les convictions fortes défendues par le groupe depuis sa création. »

Intervenants

Conseils cédant :

SODICA Corporate Finance (Direction Régionale Sud-Ouest : Anne Sorlut James ; SODICA AGRO : Antonia Lambert-Alcantara, Guillaume Canat)

ALTAÏR Avocats (Pierre Gramage, Vincent Gorse, Olivier Lacaze)

CP&A (Jean Philippe Perret, Liana Sabadus)

Conseils acquéreur :

Juridique : VOLT Associés (Emmanuel Vergnaud, Stéphane Letranchant, Alexandre Tron, François-Joseph Brix, Moussa Mbodji)

Audit Financier : ODERIS (Julien Passerat, Paul Locatelli, Nabil Bouamrane)

Audit Juridique et fiscal : AGILIT (Mathieu Siraga, Sandrine Henrion)

Audit Stratégique : INDEFI (Julien Berger, Medhi Belefqih, Adam Laissaoui)

Audit Opérationnel : Marc Leguillon

Banque : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Perigois, Nicolas Lebossé, Amelie Lamadieu-Augeraud)