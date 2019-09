Credit Agricole : SODICA Immobilier conseille la cession de l'hôtel CASTEL CLARA à Belle-Île-en-Mer

SODICA Immobilier a été mandatée pour réaliser la cession de l'hôtel 4 étoiles CASTEL CLARA détenu par la même famille depuis sa création dans les années 60, à un club-deal d'investisseurs et Paris Inn Group.

Cet hôtel, situé dans un lieu d'exception à Belle-Île-en-Mer (Morbihan) et sous affiliation Relais & Châteaux, propose des équipements prestigieux offrant une expérience unique.

Surplombant l'Océan, l'hôtel de 63 chambres et suites de 21 à 60m², offre deux restaurants, dont un gastronomique, un centre complet de thalassothérapie et spa de 1 200m² avec piscines, fitness et tennis, ainsi que de deux salles de conférence et deux magnifiques terrasses aux vues imprenables.

SODICA Immobilier a conseillé en exclusivité les propriétaires historiques du CASTEL CLARA, en leur permettant de réaliser la vente murs et fonds de leur hôtel dans des conditions de valorisation optimales, et dans un calendrier cadencé.

La Société Ô Voyageurs, nouvel actionnaire majoritaire, et la société de gestion immobilière Beauvau Capital, ont réalisé cette acquisition aux côtés de Paris Inn Group

Intervenants

Conseil cédant : SODICA Immobilier (Caroline Dheilly, Thomas Clerc)

Financement et Banquier du cédant et des acheteurs : Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan