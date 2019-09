Crédit Agricole : SODICA a réalisé la cession du Castel Clara

17/09/2019 | 14:33

SODICA Immobilier, filiale du groupe Crédit Agricole, a été mandatée pour réaliser la cession de l'hôtel 4 étoiles Castel Clara à un club-deal d'investisseurs et Paris Inn Group.



Cet hôtel est situé dans un lieu d'exception à Belle-Île-en-Mer (Morbihan) et sous affiliation Relais & Châteaux.



' SODICA Immobilier a conseillé en exclusivité les propriétaires historiques du Castel Clara, en leur permettant de réaliser la vente murs et fonds de leur hôtel dans des conditions de valorisation optimales, et dans un calendrier cadencé ' indique le groupe.



La Société Ô Voyageurs, nouvel actionnaire majoritaire, et la société de gestion immobilière Beauvau Capital, ont réalisé cette acquisition aux côtés de Paris Inn Group.



