Credit Agricole : Signature d'un nouvel accord de financement pour la construction du plus grand site de production d'insectes au monde

Le groupe Crédit Agricole et InnovaFeed, acteur de référence de la production d'insectes à destination de l'alimentation animale, annoncent aujourd'hui la signature d'un nouvel accord de financement d'un montant de 7,5 M€ qui contribuera à la construction du nouveau site de production de l'entreprise basé à Nesle (Hauts de France).

Ce site, dont la mise en service est prévue pour le 1er semestre 2020, constituera une première mondiale de par son ambition (une capacité de prodution inédite de 10 000 tonnes par an) et son modèle d'économie circulaire créateur de valeur pour la région des Hauts-de-France (plus de 100 emplois industriels créés localement).

Premier partenaire financier d'InnovaFeed depuis sa création en 2016, le groupe Crédit Agricole a continuellement renouvellé son soutien à ce projet innovant. Que ce soit au travers du financement de son centre de R&D ou encore via la signature d'un crédit-bail mobilier pour la mise en œuvre du site de production pilote de Gouzeaucourt (80), et aujourd'hui la construction de ce 2e site de production destiné à devenir le navire amiral d'InnovaFeed sur les prochaines années, le groupe Crédit Agricole a accompagné chaque étape de développement de l'entreprise.

Ce nouvel accord, assuré par Crédit Agricole Leasing & Factoring, filiale spécialisée en crédit-bail immobilier du groupe Crédit Agricole et 3 Caisses régionales de Crédit Agricole (Val de France, Nord de France et Brie Picardie), porte ainsi à 15 M€ l'accompagnement financier total assuré par le Crédit Agricole pour InnovaFeed, un montant amené à doubler dans les prochains mois.

« Je remercie le groupe Crédit Agricole pour cette confiance renouvelée qui inscrit InnovaFeed dans une dynamique industrielle forte au service du développement d'une filière agricole pionnière, et locale.»affirme Bastien Oggeri, co-fondateur d'InnovaFeed.

« Le Crédit Agricole Val de France, à l'origine de la relation entre le groupe Crédit Agricole et InnovaFeed via son Village by CA de Châteaudun, est très heureux d'avoir pu permettre à cette belle Jeune Entreprise Innovante, grâce à l'appui de 2 autres Caisses Régionales et à l'expertise de Finamur, de réaliser ce projet industriel d'envergure. » souligne Marc Foucher, Directeur du marché des Entreprises de la Caisse Régionale Val de France.

« La relation de confiance/proximité établie avec InnovaFeed témoigne de notre volonté d'accompagner des projets innovants qui contribuent à la réindustrialisation de nos territoires. Nous espérons que ce nouveau financement sera un véritable tremplin pour InnovaFeed et lui permettra d'assoir son leadership dans ce secteur à fort potentiel de croissance.» déclare Christophe Griffart, Directeur du marché des Entreprises et de la Banque d'Affaires du Crédit Agricole Brie Picardie.

« Nous sommes fiers que les expertises et les synergies mises en œuvre par les Caisses régionales du Crédit Agricole dans ce projet permettent à InnovaFeed de se développer au cœur de nos territoires, précise Christian Valette, Directeur général du Crédit Agricole Nord de France.