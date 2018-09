Credit Agricole : Spirica, 1er assureur à lancer une gamme de supports en Private Equity

Quatre supports (trois FCPR* et un « autre FIA** ») sont désormais disponibles au sein des contrats d'assurance-vie de la compagnie:

FCPR Amundi Megatendances AV (Amundi), participe à des opérations de capital développement et de capital transmission dans des PME et ETI françaises ou européennes, en investissant dans cinq grandes tendances mondiales : technologies, environnement, démographie, évolutions sociétales et globalisation ;

FCPR Entrepreneur et Rendement n°3 (Entrepreneur Venture),investit en dettes de PME ;

NextStage Croissance (NextStage AM), accompagne les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) innovantes, de croissance, positionnées autour des quatre grandes tendances de fonds de l'économie : l'économie de la valeur des émotions et de la connaissance client, l'économie « à la demande » et du partage, l'Internet industriel et l'économie positive ou la croissance verte ;