Crédit Agricole : 'Supporter National' de la CDM féminine

16/10/2018 | 11:41

Crédit Agricole annonce ce jour devenir 'Supporter National' de la Coupe du Monde féminine de football organisée par la FIFA, qui se tiendra en France en juillet 2019.



Rappelons que le Crédit Agricole est déjà sponsor de l'Équipe de France féminine, de la Coupe de France féminine et de la Semaine du football féminin. Le statut de 'Supporter National' est l'un des niveaux de sponsoring de l'événement. Il est, logiquement, réservé aux entreprises du pays hôte, la France en l'occurrence.



'Le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs, est fier d'accompagner la popularité grandissante du sport féminin en France et de s'associer à la FIFA pour cet évènement. Cette compétition démontrera une nouvelle fois que le football est un formidable vecteur de lien social, de mixité et d'égalité des chances - des valeurs chères au Crédit Agricole', déclare Véronique Faujour, Directrice marketing et communication client de Crédit Agricole.





