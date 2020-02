Credit Agricole : URW crée une coentreprise avec Crédit Agricole Assurances et La Française

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mercredi avoir reçu l'engagement d'un consortium d'investisseurs français composé de Crédit Agricole Assurances et de La Française en vue de l'acquisition de parts dans une nouvelle coentreprise.

Le consortium détiendra 54,2% et URW 45,8% de cette coentreprise dont le portefeuille sera composé de cinq centres commerciaux: Aéroville, So Ouest, Rennes Alma, Toison d'Or et Confluence.

Dans le cadre de cette transaction, un groupement de banques s'est engagé à financer la coentreprise à hauteur de 1 milliard d'euros. Le produit net de la vente pour URW est estimé à 1,5 milliard d'euros. "Ce montant augmentera à mesure que d'autres investisseurs rejoindront le consortium, la transaction étant désormais publique", a souligné l'exploitant de centres commerciaux dans un communiqué.

"L'offre, d'un montant de 2,037 milliards pour 100% des actifs, est en ligne avec les valeurs d'expertise externe et correspond à un taux de rendement initial de 4,80%", a indiqué URW.

Unibail-Rodamco-Westfield continuera à exploiter les actifs concernés pour le compte de la coentreprise dans le cadre de contrats de long terme.

L'opération devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre 2020.

