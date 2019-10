Credit Agricole : Une alliance mondiale pour favoriser le commerce international et aider la croissance des entreprises

La 1ère plateforme digitale à aider les entreprises dans leur développement à l'international

L'Alliance Trade Club lance aujourd'hui une plateforme ouverte aux entreprises cherchant à se développer à l'international. Elle leur permet d'identifier des partenaires commerciaux potentiels et d'entrer en contact avec des acheteurs et fournisseurs de confiance à travers le monde. Elle donne aussi un aperçu de la réglementation et de l'environnement commercial des différents pays et fournit aux membres des informations sur les marchés dans plus de 90 pays.

Cette plateforme digitale est accessible aux entreprises qualifiées. Elle couvre tous les secteurs tels que l'agriculture, la machinerie, le textile, les produits chimiques, le bois, les plastiques et les métaux, etc.

Les principaux avantages pour les entreprises :

L'efficacité : elle facilite le commerce à l'international par l'identification de partenaires commerciaux de confiance ;

elle facilite le commerce à l'international par l'identification de partenaires commerciaux de confiance ; Le soutien local : les experts et community managers des banques partenaires de l'Alliance sont là pour conseiller les membres à chaque étape de leur développement et les aider à trouver des sources de financement ;

: les experts et community managers des banques partenaires de l'Alliance sont là pour conseiller les membres à chaque étape de leur développement et les aider à trouver des sources de financement ; L'accompagnement à l'étranger : des informations sur plus de 90 pays sont mises en ligne ;

des informations sur plus de 90 pays sont mises en ligne ; Des technologies de pointe : qui font appel au machine learning, au cloud et au networking social, combinées à un contenu complet et à des conseils bancaires.

Chaque entreprise remplit sa Business Card, sur laquelle elle détaille sa proposition commerciale, son secteur d'activité et ses objectifs de développement. En plus de la plateforme numérique offrant une vue d'ensemble du marché, les entreprises peuvent bénéficier de conseils de la part de leur banque sur les produits financiers répondant à leurs besoins.

Pour Bertrand Corbeau, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle développement, client et innovation : « Le développement à l'international est un important moteur de croissance pour la plupart des petites et moyennes entreprises, mais ce n'est pas toujours simple. En mettant en relation des entreprises à la recherche d'opportunités à l'international dans un cadre sécurisé, l'Alliance Trade Club offre un atout incroyable pour faciliter leur croissance et les aider à identifier des distributeurs, des fournisseurs ou des clients de confiance. »

Quatorze banques partenaires couvrant des marchés clés

L'Alliance Trade Club s'appuie sur quatorze banques partenaires couvrant les principaux marchés matures ou en forte croissance à travers le monde, tels que l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud Est.

Le groupe Crédit Agricole est partenaire exclusif de l'Alliance Trade Club pour la France. La plateforme est mise gratuitement à la disposition d'entreprises clientes des Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL.

Dans son nouveau Plan à Moyen Terme 2022, le Crédit Agricole annonce vouloir renforcer l'accompagnement de ses clients PME et ETI cherchant à se développer à international, avec pour objectif de devenir leur partenaire stratégique. Le Groupe vise à accélérer sa croissance sur les entreprises françaises actives à l'international d'ici 2022.

Les autres banques partenaires de l'Alliance sont : Abu Dhabi Commercial Bank, Attiijariwafa Group, Banco BPM, Banco Santander, Banque Royale du Canada, CIMB, Eurobank, KBC Group, Industrial Bank of Korea, MUFG, Nordea Group, Siam Commercial Bank et Standard Bank.