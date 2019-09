Credit Agricole : Yann Lhuissier, Directeur Marchés & Clients, Banque Privée et Développement Immobilier de LCL

Au début de sa carrière, Yann Lhuissier a occupé plusieurs postes dans le réseau commercial bancaire, et a eu une première expérience au Crédit Lyonnais en centre d'affaires Entreprise et à la Société Générale.

Son parcours s'est poursuivi au Crédit Agricole du Gard en tant que Responsable Agriculture et Industries Agro-alimentaires de 1998 à 2000. De 2000 à 2003, il est Responsable Marketing et Pilotage avant de d'être nommé Directeur Commercial au Crédit Agricole Languedoc jusqu'en 2006 et de participer à la création du Crédit Agricole du Languedoc.

Puis, il occupe plusieurs postes de Direction au Crédit Agricole des Savoie : Directeur Marketing, Communication et Canaux directs (2006-2009), Directeur Gestion Bancaire, Assurance et Marketing (2009-2011) et Directeur Crédits, Risque et Développement des flux (2011-2015).

En 2015, il est nommé Directeur général adjoint Développement du Crédit Agricole Alpes Provence, avant d'intégrer en août 2019 LCL.

Au sein de LCL, Yann Lhuissier aura en charge de diriger :

• La direction Marketing,

• LCL Banque Privée,

• Le pôle immobilier avec les agences habitat, la filiale immobilière « Angle Neuf » ainsi que la promotion immobilière.

Agé de 49 ans, il est titulaire d'un DESS Banque et Finance européenne obtenu à l'université de Toulouse.