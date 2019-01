Crédit Agricole : amende de 178,9 ME d'AGCM pour FCA Bank

09/01/2019 | 18:41

L'autorité de la concurrence italienne (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) a sanctionné plusieurs banques et constructeurs automobiles pour une infraction au droit de la concurrence.



Les infractions portent sur des échanges d'informations sensibles intervenus entre ces divers opérateurs, notamment au sein de deux associations professionnelles.



La FCA Bank SpA, filiale à 50 % de Crédit Agricole Consumer Finance S.A. a reçu une amende de 178,9 millions d'euros. Le groupe CA Consumer Finance intégrera dans ses comptes du 4ème trimestre un impact d'environ 70 millions d'euros pour sa quote-part et net des provisions déjà constituées, tout en examinant les voies et moyens d'un recours.



FCA Bank SpA est un joint-venture à parts égales entre Crédit Agricole Consumer Finance S.A. et FCA Italie S.p.A.



