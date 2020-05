Crédit Agricole : baisse d'un quart du BPA sous-jacent

06/05/2020 | 07:24

Crédit Agricole publie au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice sous-jacent par action de 0,17 euro, en baisse de 25% en comparaison annuelle, et un RBE (résultat brut d'exploitation) sous-jacent de 1.583 millions, en croissance de 7,9%.



Le groupe bancaire explique que ce dernier a profité de la résistance des revenus (+4,8% à 5.137 millions d'euros) qui a compensé la baisse de la valorisation des actifs en juste valeur en assurance, et d'une maîtrise des charges hors IFRIC21 (+2,5%).



Le coût du risque a été multiplié par 2,8 à 621 millions d'euros, tiré principalement par les provisionnements sur les encours sains, et le ratio de solvabilité CET1 s'est tassé de 0,7 point de pourcentage, à 11,4%.



