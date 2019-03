Crédit Agricole cède 4,9% de Banque Saudi Fransi pour 440 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole a annoncé vendredi la cession d'une participation de 4,9% dans le groupe bancaire saoudien Banque Saudi Fransi (BSF) à un consortium d'investisseurs conduit par la société d'investissement américaine Ripplewood pour un montant de 1,86 milliard de riyals saoudiens, soit environ 440 millions d'euros.

Avec cette cession, Crédit Agricole ramène sa participation dans la banque saoudienne à 10% du capital, a indiqué la banque dans un communiqué. La banque française a précisé qu'elle pourrait céder une participation supplémentaire de 6% dans BSF à Ripplewood pour 510 millions d'euros dans le cadre d'un "warrant" pouvant être exercé d'ici fin décembre 2019.

Crédit Agricole a indiqué que l'éventuelle cession de 10,9% du capital de BSF dans le cadre de ces opérations aurait "un impact positif de plus de 15 points de base sur le ratio CET1 non phasé de Crédit Agricole S.A. et de plus de 10 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole".

Le groupe bancaire français, qui est présent en Arabie Saoudite depuis 1949 et associé à la BSF depuis sa création en 1977, a souligné que la cession de BSF s'inscrivait "dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de réduction du poids de ses participations minoritaires".

-JérômeBatteau, Agefi-DowJones ; 01 41 27 47 93; jbatteau@agefi.fr

Agefi-Dow Jones The financial newswire