Crédit Agricole : cède Château La Tour de Mons à Margaux

Le groupe, via les fonds CA Grands Crus et Grands Crus Investissements, annonce la signature d'un protocole de cession, en vue de la vente de Château La Tour de Mons à Margaux à la SC Château Labégorce.



La SC Château Labégorce est aujourd'hui propriétaire du Château Labégorce et du Château Marquis d'Alesme Becker, deux crus historiques de l'appellation Margaux.



' CA Grands Crus et Grands Crus Investissements portent les propriétés et les investissements minoritaires que le groupe Crédit Agricole développe dans la filière vitivinicole ' indique le groupe.



