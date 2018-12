Crédit Agricole : confirme la communication de griefs de l'UE

20/12/2018 | 16:38

La Commission européenne a informé quatre banques de sa conclusion préliminaire selon laquelle elles ont enfreint les règles de concurrence de l'UE en s'entendant, au cours de différentes périodes entre 2009 et 2015, pour fausser la concurrence dans la négociation sur le marché secondaire, dans l'EEE, d'obligations supra-souveraines, souveraines et d'agences (SSA) libellées en dollars américains.



La Commission craint qu'à différentes périodes entre 2009 et 2015, les quatre banques aient échangé des informations commerciales sensibles et coordonné leurs prix concernant des obligations supra-souveraines, souveraines et d'agences libellées en dollars américains.



Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB confirment avoir reçu une communication de griefs de la Commission Européenne dans le cadre de son enquête sur une éventuelle infraction au droit de la concurrence sur le marché secondaire des obligations SSA (Supranational, Sub-Sovereign et Agencies) libellées en dollars américains.



' Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB vont en prendre connaissance et y répondre ' indique le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.