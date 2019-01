Crédit Agricole : création de la plateforme CA-GIP

10/01/2019 | 10:26

Crédit Agricole annonce la création au 1er janvier de 'Crédit Agricole Group Infrastructure Platform' (CA-GIP), l'une des plus grandes infrastructures informatiques européennes, dans le cadre de son plan à moyen terme 'Ambition Stratégique 2020'.



Disposant d'une gouvernance paritaire entre les Caisses régionales et Crédit Agricole SA, CA-GIP regroupe les infrastructures et les activités de production informatique de CA Assurances, CA CIB, CA Technologies et Services et de l'entité SILCA.



Avec 1.500 collaborateurs et 17 sites, il 'dispose ainsi d'une taille critique pour la construction de solutions convergentes et innovantes à l'échelle du groupe tout en renforçant son agilité et en lui garantissant un haut niveau de cybersécurité'.



