Crédit Agricole : dans le vert, un analyste en soutien

11/11/2019 | 15:29

Crédit Agricole prend 0,5% et surperforme ainsi un CAC40 stagnant, sur fond de propos d'Oddo BHF qui confirme son opinion 'achat' au vu du potentiel d'appréciation par rapport à son objectif de cours ajusté de 15,5 à 15,2 euros.



Selon lui, le titre 'semble toujours sous-valorisé alors que les anticipations du consensus sur la rentabilité pourraient s'avérer trop conservatrices et que le business mix de CASA suggère une génération crédible de capital excédentaire mal valorisée'.



