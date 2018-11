Crédit Agricole : dépasse de peu le consensus au troisième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Grâce à une bonne dynamique sur l'ensemble de ses métiers et un coût du risque en forte baisse, Crédit Agricole SA a annoncé mercredi un résultat net publié légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre. Le véhicule coté de la banque verte a affiché un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros entre juin et septembre, en hausse de 3,2% sur un an, alors que les analystes sondés par le consensus FactSet anticipaient un profit de 1,03 milliard d'euros.

Les revenus de Casa sont ressortis en hausse de 5% sur un an, à 4,8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Le coût du risque est pour sa part ressorti à 218 millions d'euros, contre 322 millions d'euros attendu. Rapporté aux encours, le coût du risque s'est établi à 26 points de base (pb), contre 31 pb un an plus tôt.

Sur une base ajustée, qui élimine notamment le produit de la cession au troisième trimestre 2017 de Banque Saudi Fransi, le bénéfice net de CASA grimpe de 17,3% sur un an, à 1,13 milliard d'euros. Le véhicule coté a notamment bénéficié de bonnes performances dans la banque de détail, avec une hausse de 14,1% du profit sous-jacent réalisé par LCL. Celui de CA Italia, qui a récemment intégrés trois banques régionales, progresse quant à lui de 19%.

Dans la BFI, CASA a été confrontée à un environnement toujours difficile pour les activités de marché, avec une baisse de 16% de l'activité dans la banque de financement et le pôle FICC (taux, changes, matières premières). CACIB a en revanche bénéficié du dynamisme de la banque de financement, dont l'activité a notamment profité des bonnes performances sur les financements structurés. Au global, le résultat net sous-jacent du pôle de Grandes Clientèles, qui inclut également CACEIS, a grimpé de 45,2%.

