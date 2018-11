Crédit Agricole : dépasse de peu le consensus au troisième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Crédit Agricole SA, ou CASA, a annoncé mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes, grâce à une bonne dynamique sur l'ensemble de ses métiers et un coût du risque en forte baisse.

Le véhicule coté du groupe Crédit Agricole a dégagé un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 3,2% sur un an, alors que les analystes sondés par FactSet anticipaient un profit de 1,03 milliard d'euros. Sur neuf mois, le bénéfice net a augmenté de 4% à 3,39 milliards d'euros.

Hors éléments exceptionnels, le résultat a atteint 1,13 milliard d'euros au troisième trimestre, son plus haut niveau pour cette période depuis la crise financière, a précisé le groupe. Le véhicule coté a notamment bénéficié de bonnes performances dans la banque de détail, avec une hausse de 14,1% du profit sous-jacent réalisé par LCL - la banque de proximité en France, à 156 millions d'euros. Le bénéfice sous-jacent de Crédit Agricole en Italie, qui a récemment intégré trois banques régionales, progresse quant à lui de 19%, à 49 millions d'euros.

Dans la banque de financement et d'investissement (BFI), CASA a été confrontée à un environnement toujours difficile pour les activités de marché, avec une baisse de 16% de l'activité dans la banque d'investissement et le pôle FICC (taux, changes, matières premières). La BFI a en revanche bénéficié du dynamisme de la banque de financement, dont l'activité a notamment profité des bonnes performances sur les financements structurés. Au global, le résultat net sous-jacent du pôle de Grandes Clientèles, qui inclut également les services financiers aux institutionnels, a grimpé de 45,2%, à 424 millions d'euros.

Le produit net bancaire (PNB) de CASA est ressorti en hausse de 5% sur un an, à 4,8 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Le coût du risque est pour sa part ressorti à 218 millions d'euros, contre 262 millions d'euros un an plus tôt et 322 millions d'euros attendu. Rapporté aux encours, le coût du risque s'est établi à 26 points de base (pb), contre 31 pb un an plus tôt.

Au chapitre de la solvabilité, CASA affichait au 30 septembre un ratio CET1 de 11,5%, en hausse de 11 points de base par rapport à la fin juin, tandis que le ratio de levier s'établissait à 4,1%.

Au troisième trimestre, "le résultat net progresse fortement, la rentabilité est à un niveau élevé et la solidité financière progresse encore, comme la qualité des portefeuilles de crédit. Cela est illustré par le relèvement d'un cran de la note long terme du groupe par S&P. Le groupe est ainsi bien armé pour prospérer dans tous ses marchés", a déclaré le directeur général de CASA, Philippe Brassac, cité dans un communiqué.

En dépit de résultats supérieurs aux attentes et "de qualité" selon Jefferies, l'action Crédit Agricole SA reculait de 1,3% à 12,96 euros mercredi matin à la Bourse de Paris, dans un marché globalement haussier. Cette baisse peut s'expliquer par une provision pour dividende de 0,53 euro par action sur les neuf premiers mois de 2018, alors que le consensus l'anticipait à 0,70 euro par action, selon Jefferies.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones, et Julien Beauvieux, L'Agefi ; 01 41 27 48 11 ; vvenck@agefi.fr ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire