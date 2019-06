Crédit Agricole : des crédits pour la transition énergétique

13/06/2019 | 10:25

Le groupe Crédit Agricole et la Banque européenne d'investissement lancent un partenariat en faveur de la transition énergétique en France.



Une première tranche de crédit permettra au Groupe Crédit Agricole de financer à hauteur de 500 millions d'euros les PME, ETI, entités publiques, exploitations agricoles ou collectivités locales dans leurs investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Elle devrait être complétée par une seconde tranche du même montant.



Bertrand Corbeau, Directeur général Adjoint de Crédit Agricole S.A. a déclaré : ' La force de notre Groupe réside dans sa puissance d'accompagnement au coeur des territoires ; notre rôle est donc aussi d'accompagner la transition énergétique et de soutenir, par nos expertises, nos clients dans l'évolution de leurs modèles économiques. '



