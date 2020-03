Crédit Agricole : des mesures pour les impacts du Coronavirus

06/03/2020 | 19:04

Le Groupe annonce des mesures ciblées pour accompagner ses clients Entreprises et Professionnels, dont l'activité serait impactée par le Coronavirus. Ces mesures visent à rechercher des solutions adaptées à leur besoin de trésorerie.



' Elles peuvent permettre de reporter jusqu'à 6 mois les remboursements des crédits, mettre en place une procédure accélérée d'accord de crédit en moins de 5 jours pour les situations les plus urgentes, supprimer les pénalités et les coûts additionnels des reports d'échéance et de crédit des clients, accélérer les modalités de prises en charge des demandes d'indemnités des clients assurés ' indique le groupe.



Dominique Lefebvre, Président du Groupe Crédit Agricole, a déclaré : ' Etre à leur côté, les aider à faire face, c'est faire la preuve de notre utilité et de notre raison d'être : Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société '.



