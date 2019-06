Crédit Agricole : deux nominations à la direction

20/06/2019 | 15:28

Crédit Agricole annonce les nominations, effectives à compter du 15 juillet, de Clotilde L'Angevin comme directrice de la communication financière et de Cyril Meilland comme chargé de mission auprès du directeur général.



Placée sous la responsabilité de Jérôme Grivet, directeur général adjoint en charge du pôle finances groupe, Clotilde L'Angevin succèdera à Cyril Meilland. Elle a rejoint le groupe bancaire le 31 octobre 2015, en prenant la direction de la stratégie.



Cyril Meilland succèdera quant à lui à Cécile de Crémiers qui fait valoir ses droits à la retraite. Il sera responsable de la planification et de la coordination des instances de direction générale, ainsi que de l'agenda personnel du directeur général.



