Crédit Agricole : hausse de 17% du résultat net sous-jacent

07/11/2018 | 07:46

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent supérieur à un milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en hausse de 17,3% à 1.133 millions d'euros, niveau le plus élevé pour cette période de l'année depuis la crise financière.



Le produit net bancaire sous-jacent augmente de 5,9% à 4.834 millions d'euros, grâce à une contribution de tous les pôles métiers, y compris la banque de proximité, en hausse de 4,3% grâce à la performance de LCL et à l'effet périmètre des trois banques italiennes.



Le groupe bancaire dégage une amélioration du coefficient d'exploitation sous-jacent de 1,4 point à 61,6%, et son résultat brut d'exploitation sous-jacent progresse donc de 9,9% à 1.856 millions, tandis que son coût du risque baisse de 16,5% à 218 millions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.