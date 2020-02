Crédit Agricole : hausse de 23,5% du résultat net sous-jacent

14/02/2020 | 07:43

Crédit Agricole publie un résultat net part du groupe sous-jacent du quatrième trimestre 2019 en hausse de 23,5% à 1.318 millions d'euros, soit 0,42 euro par action, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en croissance de 18,3% à 1.940 millions.



Les revenus sous-jacents ont augmenté de 7,7% à 5.184 millions, sur une activité commerciale dynamique sur l'ensemble des activités, notamment au sein du pôle grandes clientèles (+20,7%) dans des conditions de marché devenues plus favorables en cours d'année.



Affichant pour l'ensemble de 2019 un BPA sous-jacent stable (+0,1%) à 1,39 euro (+2,9% hors effet change sur les coupons AT1 au troisième trimestre), le groupe bancaire a l'intention de proposer à son assemblée générale une hausse du dividende de 1,4% à 0,70 euro.



