Crédit Agricole : l'UE autorise le rachat de Hama Polska

18/05/2020 | 17:43

La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'un contrôle conjoint sur Hama Polska par Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), toutes deux de Pologne, appartenant au groupe Crédit Agricole et DBK de Pologne.



Hama Polska est actuellement uniquement contrôlée par DBK et propose la location de camions et de remorques sous la marque 'DBK Rental' en Pologne. EFL est un fournisseur de solutions financières, y compris la location, l'affacturage, les prêts et les services de location à long terme en Pologne.



DBK est une entreprise privée qui fournit des produits et services pour le secteur du transport, du transport maritime et de la logistique, y compris un soutien financier et des services après-vente en Pologne et, dans une moindre mesure, en Lituanie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de son impact limité sur le marché.



