Crédit Agricole : la Fondation va verser 5 ME pour Notre Dame

16/04/2019 | 15:08

Le Crédit Agricole annonce vouloir s'associé étroitement au dispositif mis en place par l'Etat pour Notre Dame de Paris.



La Fondation du Crédit Agricole - Pays de France décide immédiatement de débloquer une première dotation de 5 millions d'euros pour faire face aux mesures d'urgence, dont 1 million d'euros apporté par le Crédit Agricole d'Ile-de-France.



' La Fondation du Crédit Agricole - Pays de France agit pour préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel des territoires. Depuis 40 ans, elle a soutenu plus de 1400 projets aux côtés des 39 Caisses régionales de Crédit Agricole ' indique le groupe.



