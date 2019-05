Crédit Agricole : label 'achats responsables' renouvelé

28/05/2019 | 10:08

Crédit Agricole SA a obtenu le renouvellement du Label 'Relations Fournisseurs & Achats Responsables' délivré par le Médiateur des Entreprises (ministère de l'Economie) et le Conseil National des Achats (CNA).



Ce label, remis par les pouvoirs publics distingue les entreprises ayant apporté la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs, a été attribué la première fois au groupe bancaire en 2014, puis confirmé chaque année.



Pour cela, une mission d'évaluation s'appuyant notamment sur une analyse documentaire a été menée par le cabinet indépendant ASEA afin de déterminer les performances actuelles et les points d'amélioration.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.