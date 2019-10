Crédit Agricole : lancement de l'Alliance Trade Club

01/10/2019 | 10:59

Le groupe annonce le lancement de l'Alliance Trade Club, un réseau international de 14 banques partenaires qui accompagne les entreprises dans leurs activités commerciales à l'international.



Cette plateforme digitale permet d'identifier des partenaires commerciaux potentiels et d'entrer en contact avec des acheteurs et fournisseurs à travers le monde. Elle donne aussi un aperçu de la réglementation et de l'environnement commercial des différents pays et fournit aux membres des informations sur les marchés dans plus de 90 pays.



Elle couvre tous les secteurs tels que l'agriculture, la machinerie, le textile, les produits chimiques, le bois, les plastiques et les métaux, etc.



L'Alliance Trade Club s'appuie sur quatorze banques partenaires couvrant les principaux marchés matures ou en forte croissance à travers le monde, tels que l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud Est.



Le groupe Crédit Agricole est partenaire exclusif de l'Alliance Trade Club pour la France. La plateforme est mise gratuitement à la disposition d'entreprises clientes des Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL.



