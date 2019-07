Crédit Agricole : lancement de l'OPA sur KAS Bank

29/07/2019 | 07:57

CACEIS Bank, filiale de Crédit Agricole annonce le lancement d'une offre publique d'achat amicale, en numéraire, sur l'intégralité du capital de KAS Bank à un prix de 12,75 euros par action, valorisant la société cible à 187 millions d'euros.



La période de l'offre commence ce 29 juillet à 9h00 CET et se terminera le 23 septembre à 17h40 CET, sauf prolongation. L'aboutissement de l'offre, recommandée unanimement par les instances dirigeantes de KAS Bank, devrait intervenir au cours du second semestre.



'L'ambition pan-européenne de CACEIS est ainsi confirmée, avec une position confortée aux Pays-Bas, une place majeure en Europe pour les activités financières, qui sera mise au service de la stratégie de développement de ses clients', affirme le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.