Crédit Agricole : les demandes de prêt garanti par l'Etat

21/04/2020 | 16:00

Le groupe annonce que depuis la mise en oeuvre du prêt garanti par l'Etat, 81 200 Clients ont demandé le soutien des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL et de CACIB pour un montant de 13,5 milliards d'euros.



40 % des demandes de PGE concernent des artisans et des PME, 30 % concernent des commerces et des hôtels, 8 % des ETI et grandes entreprises et 5 % des agriculteurs.



Moins de 2,5 % de ces demandes sont non éligibles au PGE. Le Groupe Crédit Agricole cherche avec ses clients des solutions alternatives pour les aider à surmonter la crise.



Le groupe indique également que 468 000 pauses de crédits ont été mises en place, représentant 3,6 milliards d'euros d'échéances.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.