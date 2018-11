Crédit Agricole : négocie une prise de part dans Comexposium

27/11/2018 | 08:16

Crédit Agricole Assurances annonce être entré en discussion exclusive avec Charterhouse Capital Partners en vue de l'acquisition de sa participation dans Comexposium, l'un des leaders mondiaux de l'organisation des foires et salons commerciaux.



Le groupe de bancassurance deviendrait ainsi le partenaire de long terme de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Paris-Île-de-France, actionnaire historique de Comexposium, et des managers, pour l'accompagner dans la poursuite de son développement.



Comexposium détient 67 marques couvrant 11 secteurs d'activités avec des manifestations comme le Salon International de l'Agriculture et la Foire de Paris. Ses salons commerciaux rassemblent plus de 48.000 exposants et attirent 3,5 millions de visiteurs par an.



