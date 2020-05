Crédit Agricole : nomination au comité exécutif de LCL

26/05/2020 | 10:27

LCL, filiale de banque de détail de Crédit Agricole, annonce que son directeur des solutions numériques et système d'information Olivier Biton est devenu membre du comité exécutif à compter du 18 mai dernier.



Olivier Biton a rejoint LCL en 2017 en tant que directeur des systèmes d'information groupe dans le cadre de la transformation de la DSI et de la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique IT de la banque.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.