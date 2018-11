Crédit Agricole : nomination chez CA Consumer Finance

26/11/2018 | 14:14

Crédit Agricole annonce la nomination de Laila Mamou comme directrice filiales et participations de Crédit Agricole Consumer Finance à compter du 1er novembre 2018. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle en intègre le comité exécutif.



La direction filiales et participations de CA Consumer Finance anime les entités du groupe en Allemagne (Creditplus), au Portugal (Credibom), aux Pays-Bas (CA Consumer Finance Nederland), au Maroc (Wafasalaf) et en Espagne (joint-venture avec Bankia).



Laila Mamou succède à Pierre Adam, nommé directeur général de la société commune que CA Consumer Finance a créée avec Bankia en Espagne. Depuis 2004, elle assure la présidence du directoire de Wafasalaf, leader du crédit à la consommation au Maroc.



