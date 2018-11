Crédit Agricole : nouveau directeur de la conformité

05/11/2018 | 10:24

Crédit Agricole fait part de la nomination de Stéphane Priami comme directeur de la conformité groupe et membre du comité exécutif, succédant à Jean-Pierre Trémenbert qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Stéphane Priami a rejoint Crédit Agricole Consumer Finance en 2013 en tant que second dirigeant effectif et directeur général de Sofinco. Il rejoint le réseau commercial de la Caisse régionale du Crédit Agricole Ile-de-France en 1987.



