Crédit Agricole : nouveau directeur général pour CA-GIP

25/07/2019 | 10:57

Crédit Agricole annonce la nomination d'Emmanuel Sardet comme directeur général de Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP) à compter du 1er août 2019. Il succède à Pierre Guillemet qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Comptant plus de 1600 collaborateurs et 18 sites, CA-GIP regroupe les infrastructures et les activités de production informatique de Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Technologies et Services et l'entité SILCA.



Après avoir travaillé chez Accenture, où il accompagné des acteurs financiers dans leurs évolutions structurelles liées à la technologie, Emmanuel Sardet a rejoint Crédit Agricole en septembre 2018 en tant que directeur général adjoint de CA-GIP.



